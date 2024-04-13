Игрок «Баварии» Мюллер: игра с «Арсеналом» не была такой уж катастрофической
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался о грядущем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мюнхенский клуб сыграет с лондонским «Арсеналом». Встреча состоится 17 апреля.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«Игра с «Арсеналом» не принесла облегчения, но и не была такой уж катастрофической. Ещё ничего не решено. Здесь другие ожидания, и это уже объяснялось тысячу раз. Всё готово к среде — город с нетерпением ждёт её. Все, кто придут на стадион, будут ждать отличной игры», — приводит слова Мюллера TZ.
Напомним, «Бавария» сыграет с «Арсеналом» на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00. Первая игра между командами завершилась со счётом 2:2. В первой встрече Мюллер не появился на поле, оставшись на скамейке запасных.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Сака – 12' 1:1 Гнабри – 18' 1:2 Кейн – 32' 2:2 Троссард – 76'
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