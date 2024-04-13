Артета высказался о шансах «Арсенала» на победу в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о шансах лондонской команды на чемпионство в английской Премьер-лиге.

«Давление мотивирует. Игроки воодушевлены тем, что мы делаем. Они жаждут большего. Мы знаем, какое нас ждёт испытание и насколько хороши мы должны быть для того, чтобы стать чемпионами, но мы будем стараться», — приводит слова Артеты BBC.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, в активе команды Микеля Артеты 71 очко в 31 матче. «Ливерпуль» располагается на второй строчке с аналогичными турнирными показателями. «Манчестер Сити» замыкает тройку, набрав 70 очков в 31 встрече.

В следующем матче «Арсенал» встретится с «Астон Виллой». Игра состоится 14 апреля на домашнем стадионе лондонцев.

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