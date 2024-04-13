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Почеттино назвал главную проблему «Челси»

Почеттино назвал главную проблему «Челси»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о главной проблеме в лондонской команде.

«Когда мы встречаемся с такими командами, как «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или «Ливерпуль», команда показывает хорошее качество игры. Проблема в том, что нам не хватает стабильности.

Когда мы анализируем действия команды, мы действительно можем увидеть недостаток зрелости, но только со временем мы сможем достичь правильного баланса», – приводит слова Почеттино BBC.

«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 30 матчей.

В следующем матче «Челси» сыграет с «Эвертоном». Встреча состоится в понедельник, 15 апреля.

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