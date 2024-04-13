Назван лучший клуб топ-5 европейских лиг по передачам в верхнюю треть

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов европейских чемпионатов «большой пятёрки» (Премьер-лига, Ла Лига, Бундеслига, Серия А, Лига 1) по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.
Лучшим клубом топ-5 европейских лиг по среднему количеству точных передач в верхнюю треть поля за матч стал леверкузенский «Байер» — 60,9 передачи. Вторую строчку рейтинга по этому показателю занял «Манчестер Сити» — 56,7 передачи. На третьем месте оказалась мюнхенская «Бавария» — 55,2 передачи.
Топ-10 рейтинга клубов лучших европейских лиг по среднему количеству точных передач в верхнюю треть поля за матч полностью выглядит так:
- «Байер» (Германия) — 60,9.
- «Манчестер Сити» (Англия) — 56,7.
- «Бавария» (Германия) — 55,2.
- «Барселона» (Испания) — 52,9.
- «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 52,8.
- «Ливерпуль» (Англия) — 51,3.
- «Арсенал» (Англия) — 50,5.
- «Реал» (Испания) — 50,5.
- «Брайтон энд Хоув» (Англия) — 46,2.
- «Штутгарт» (Германия) — 45,7.