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Назван лучший клуб топ-5 европейских лиг по передачам в верхнюю треть

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов европейских чемпионатов «большой пятёрки» (Премьер-лига, Ла Лига, Бундеслига, Серия А, Лига 1) по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.

Лучшим клубом топ-5 европейских лиг по среднему количеству точных передач в верхнюю треть поля за матч стал леверкузенский «Байер» — 60,9 передачи. Вторую строчку рейтинга по этому показателю занял «Манчестер Сити» — 56,7 передачи. На третьем месте оказалась мюнхенская «Бавария» — 55,2 передачи.

Топ-10 рейтинга клубов лучших европейских лиг по среднему количеству точных передач в верхнюю треть поля за матч полностью выглядит так: