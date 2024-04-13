Артета прокомментировал игру рукой защитника Габриэла в матче с «Баварией»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал эпизод с участием защитника лондонской команды Габриэла Магальянса в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:2). Напомним, игрок не разобравшись взял в руки мяч и поставил его на точку для розыгрыша от ворот.

«Я был наслышан об истории с Габриэлем, особенно после реакции от «Баварии». Судьи обратились к закону, а закон гласит, что нужно руководствоваться здравым смыслом и определять, извлекает ли игрок выгоду из подобной ситуации, если это не даёт ему никаких преимуществ», – приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

9 апреля лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счётом 2:2.

Ответный матч четвертьфинала между «Арсеналом» и «Баварией» состоится 17 апреля. Он пройдёт в Мюнхене (Германия). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.