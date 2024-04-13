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«ПСЖ» может приобрести одну из главных звёзд «Интера»

«ПСЖ» может приобрести одну из главных звёзд «Интера»
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Нападающий «Интера» Маркус Тюрам находится среди целей «ПСЖ» на летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, парижане ищут замену Киллиану Мбаппе, поэтому высоко ценят способность Тюрама играть в центре нападения и на флангах. «Интер» не прочь отпустить футболиста летом, чтобы заработать на трансферы, но просит минимум € 80 млн.

Маркус стал игроком «нерадзурри» летом 2022 года, когда его подписали из мёнхенгладбахской «Боруссии» как свободного агента. В этом сезоне он забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач в 40 матчах за итальянский клуб.

Ранее сообщалось, что состав «ПСЖ» может пополнить звёздный форвард «Наполи» Виктор Осимхен, которому французский клуб предложил оклад в € 13 млн в год.

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