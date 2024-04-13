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Bild назвало основного кандидата на пост главного тренера «Баварии»

Bild назвало основного кандидата на пост главного тренера «Баварии»
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн является несомненным фаворитом спортивного директора Баварии Макса Эберля на то, чтобы возглавить команду после ухода Томаса Тухеля, сообщает авторитетное немецкое издание Bild.

Эберль пришёл в «Баварию» в марте 2024-го, видя свою роль похожей на роль Руди Фёллера в Немецком футбольном союзе – тот руководит тренером, безусловно поддерживая его.

Напомним, ранее сам Фёллер сказал, что надеется, что Нагельсманн останется в сборной Германии.

После 28-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» догнал «Баварию», теперь обе команды делят второе место.

Напомним, Нагельсман возглавлял «Баварию» с 2021 по 2023 год. После ухода из мюнхенского клуба Юлиан встал во главе сборной Германии.

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