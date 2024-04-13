Хаби Алонсо ответил на вопрос о возможной тренерской работе в АПЛ

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал возможность поработать в АПЛ в будущем.

«Никогда не знаешь… Сейчас у меня достаточно дел, о которых стоит подумать, но я всё ещё молодой тренер, и, несомненно, это была бы хорошая возможность», – приводит слова Хаби Алонсо авторитетный журналист Фабрицио Романо на своей страничке в Х (ранее Twitter).

Напомним, на текущий момент «Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав после 28 туров 76 очков. После аналогичного количества матчей «Бавария» заработала 60 очков. До конца чемпионата осталось шесть туров. В случае если в ближайшем туре мюнхенский клуб проиграет, а «фармацевты» выиграют, они станут чемпионами Германии досрочно.