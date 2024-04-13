Ширл: мы не могли допустить, чтобы «Спартак» перехватил у «Зенита» чемпионство

Экс-полузащитник «Зенита» Радек Ширл высказался об отношении к московскому «Спартаку», а также вспомнил чемпионство 2007 года.

– Что для вас противостояние «Зенита» и «Спартака»?

– Принципиальное соперничество. Абсолютно все матчи против «Спартака» с моим участием были напряжёнными, весь Санкт-Петербург гнал нас вперёд. Каждая победа над ними была больше любой другой победы. Если вспомнить наш чемпионский сезон 2007 года, то «Спартак» до последнего боролся за титул. Слава богу, что в последнем туре против «Сатурна» мы одержали победу и забрали «золото». Мы не могли допустить, чтобы «Спартак» перехватил у нас титул.

– Чемпионский гол в ворота «Сатурна» забили именно вы. Насколько часто его вспоминаете?

– Тот гол навсегда в сердце. Горжусь, что помог «Зениту» выиграть чемпионство», — цитирует Ширла Metaratings.

Напомним, сегодня в центральном матче РПЛ «Краснодар» примет «Зенит».