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Вингер «Реала» Родриго рассказал, как вдохновляется на матчи, упомянув Криштиану Роналду

Вингер «Реала» Родриго рассказал, как вдохновляется на матчи, упомянув Криштиану Роналду
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Крайний нападающий «Реала» Родриго рассказал, почему отпраздновал гол в ворота «Манчестер Сити» (3:3) в стиле Криштиану Роналду.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Я всегда смотрю видео с Криштиану. Иногда я делаю это перед игрой, чтобы вдохновиться. Он пришёл мне в голову после гола, поэтому я и отпраздновал в его стиле.

Как я всегда говорю, он мой кумир, он мой герой, поэтому мне всегда приятно так праздновать, чтобы почтить его», — приводит слова Родриго аккаунт MT в соцсети Х (ранее Twitter).

Ответный матч между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» пройдёт в следующую среду, 17 апреля, в Манчестере. Он начнётся в 22:00 мск.

Напомним, в нынешнем сезоне Родриго принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и восемью результативными передачами.

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