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Give me Sport опубликовало рейтинг 10 самых провальных трансферов в истории АПЛ

Известное мировое издание Give me Sport опубликовало рейтинг 10 самых провальных трансферов в истории английской Премьер лиги.

Десятка самых больших провалов в истории АПЛ:

Али Диа – трансфер в «Саутгемптон» в 1996 году. Ромелу Лукаку – трансфер в «Челси» в 2021 году. Бебе – трансфер в «Манчестер Юнайтед» в 2010 году. Джейдон Санчо – трансфер в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. Дэниел Дринкуотер – трансфер в «Челси» в 2017 году. Антони – трансфер в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. Энди Кэрролл – трансфер в «Ливерпуль» в 2011 году. Николя Пепе – трансфер в «Арсенал» в 2019 году. Адриан Муту – трансфер в «Челси» в 2003 году. Фернандо Торрес – трансфер в «Челси» в 2011 году.

Отметим, что трансфер украинского форварда итальянского «Милана» Андрея Шевченко в лондонский «Челси» занял 11-е место в рейтинге самых провальных.