Give me Sport опубликовало рейтинг 10 самых провальных трансферов в истории АПЛ
Известное мировое издание Give me Sport опубликовало рейтинг 10 самых провальных трансферов в истории английской Премьер лиги.
Десятка самых больших провалов в истории АПЛ:
- Али Диа – трансфер в «Саутгемптон» в 1996 году.
- Ромелу Лукаку – трансфер в «Челси» в 2021 году.
- Бебе – трансфер в «Манчестер Юнайтед» в 2010 году.
- Джейдон Санчо – трансфер в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.
- Дэниел Дринкуотер – трансфер в «Челси» в 2017 году.
- Антони – трансфер в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году.
- Энди Кэрролл – трансфер в «Ливерпуль» в 2011 году.
- Николя Пепе – трансфер в «Арсенал» в 2019 году.
- Адриан Муту – трансфер в «Челси» в 2003 году.
- Фернандо Торрес – трансфер в «Челси» в 2011 году.
Отметим, что трансфер украинского форварда итальянского «Милана» Андрея Шевченко в лондонский «Челси» занял 11-е место в рейтинге самых провальных.
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