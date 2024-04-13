Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Give me Sport опубликовало рейтинг 10 самых провальных трансферов в истории АПЛ

Give me Sport опубликовало рейтинг 10 самых провальных трансферов в истории АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известное мировое издание Give me Sport опубликовало рейтинг 10 самых провальных трансферов в истории английской Премьер лиги.

Десятка самых больших провалов в истории АПЛ:

  1. Али Диа – трансфер в «Саутгемптон» в 1996 году.
  2. Ромелу Лукаку – трансфер в «Челси» в 2021 году.
  3. Бебе – трансфер в «Манчестер Юнайтед» в 2010 году.
  4. Джейдон Санчо – трансфер в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.
  5. Дэниел Дринкуотер – трансфер в «Челси» в 2017 году.
  6. Антони – трансфер в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году.
  7. Энди Кэрролл – трансфер в «Ливерпуль» в 2011 году.
  8. Николя Пепе – трансфер в «Арсенал» в 2019 году.
  9. Адриан Муту – трансфер в «Челси» в 2003 году.
  10. Фернандо Торрес – трансфер в «Челси» в 2011 году.

Отметим, что трансфер украинского форварда итальянского «Милана» Андрея Шевченко в лондонский «Челси» занял 11-е место в рейтинге самых провальных.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» и Тьерри Анри продвигают уникальный стартап. АПЛ приобрела в нём долю
«Манчестер Сити» и Тьерри Анри продвигают уникальный стартап. АПЛ приобрела в нём долю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android