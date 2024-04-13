Павлюченко объяснил, почему «Родина» делает ставку на тренеров со спартаковским прошлым

Тренер нападающих во второй команде «Родины» и бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко объяснил, почему подмосковный клуб делает ставку на специалистов со спартаковским прошлым.

«Тренеры, которые были и остаются в системе клуба, — Парфёнов, Бояринцев, Бесчастных, Павленко, Шешуков, Смирнов, Зуев — это всё спартаковцы, с которыми Зинин работал раньше. Все играли на хорошем уровне, выступали за сборную. Зинин нас всех знает и на всех рассчитывает. Уверен, что мы можем дать молодым футболистам то, что приобрели за карьеру. Хочу поблагодарить Алексея Николаевича за такой шанс. Постараюсь сделать всё, чтобы он не переживал и не расстраивался, а наши нападающие забивали», — рассказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Павлюченко был назначен на должность тренера нападающих во второй команде «Родины» 10 апреля.