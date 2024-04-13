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«Сочи» — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 13 апреля, в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» встретится с московским «Спартаком». Команды сыграют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Матч начнётся в 14:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз команды встречались в 8-м туре нынешнего сезона РПЛ. Тогда «Спартак» одержал победу над «Сочи» со счётом 1:0. Единственный мяч в компенсированное время второго тайма забил сербский защитник красно-белых Срджан Бабич.

В данный момент «Сочи» находится на последней строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 15 очков в 22 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестом месте с 35 очками после аналогичного количества встреч.