Роман Широков: конечно, после матча «Краснодар» — «Зенит» ничего не решится

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков оценил важность матча 24-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» для чемпионской гонки нынешнего сезона РПЛ. Встреча состоится сегодня, 13 апреля.

«Считаю ли я, что после игры «Краснодара» с «Зенитом» в РПЛ ничего не решится? Конечно, не решится. «Зениту» ещё предстоят матчи с «Динамо», с ЦСКА. Победа даст «Зениту» психологическое преимущество — и не более. Определённо говорить о прогнозе можно после 25–26-го тура, если там будет отрыв в очках», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 17:00 мск.

После 22 матчей Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 44 очка и занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр чемпионата России «Краснодар» заработал 43 очка и расположился на второй строчке.