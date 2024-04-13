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Роман Широков: конечно, после матча «Краснодар» — «Зенит» ничего не решится

Роман Широков: конечно, после матча «Краснодар» — «Зенит» ничего не решится
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков оценил важность матча 24-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» для чемпионской гонки нынешнего сезона РПЛ. Встреча состоится сегодня, 13 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Считаю ли я, что после игры «Краснодара» с «Зенитом» в РПЛ ничего не решится? Конечно, не решится. «Зениту» ещё предстоят матчи с «Динамо», с ЦСКА. Победа даст «Зениту» психологическое преимущество — и не более. Определённо говорить о прогнозе можно после 25–26-го тура, если там будет отрыв в очках», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 17:00 мск.

После 22 матчей Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 44 очка и занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр чемпионата России «Краснодар» заработал 43 очка и расположился на второй строчке.

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