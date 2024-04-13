Павлюченко: Моуринью и Слуцкий в футбол не играли, но стали же тренерами!

Бывший игрок «Спартака», «Тоттенхэма», «Локомотива» и сборной России по футболу Роман Павлюченко считает, что каждый может, не играя в футбол, хорошо отучиться и стать тренером. Экс-игрок привёл в пример португальского специалиста Жозе Моуринью и отечественного тренера Леонида Слуцкого.

«Посмотрите на Моуринью — в футбол не играл. Слуцкий в футбол тоже не играл, но тренером же стал. Оба тренировали и сборные своих стран. Каждый может, не играя в футбол, хорошо отучиться и стать тренером», —сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в среду, 10 апреля, Роман Павлюченко был назначен на должность тренера нападающих во второй команде московской «Родины».