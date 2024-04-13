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«Не Мбаппе». Камавинга назвал лучшего футболиста, с которым он когда-либо играл

«Не Мбаппе». Камавинга назвал лучшего футболиста, с которым он когда-либо играл
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Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга ответил на вопрос, какого футболиста он считает лучшим из тех, с которыми ему довелось поиграть.

«Лучший игрок, с которым я играл? Если бы мне пришлось выбирать кого-то одного, то я бы выбрал Карима Бензема, потому что Килиан Мбаппе не играл со мной на ежедневной основе», — приводит слова Камавинга Football Espana со ссылкой на издание Oh My Goal.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Карим Бензема выступал за «сливочных» с 2009 по 2023 год. За этот период он принял участие в 648 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 354 голами и 165 результативными передачами. Выступая за мадридский клуб, в 2022 году Бензема стал обладателем «Золотого мяча». Минувшим летом французский нападающий присоединился к саудовскому «Аль-Иттихаду» на правах свободного агента.

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