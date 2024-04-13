Будущее Пиоли в «Милане» зависит от матчей с «Ромой» и «Интером» — La Gazzetta dello Sport

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может быть уволен со своей должности в случае демонстрации неудовлетворительных результатов в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Ромой», который состоится 18 апреля, и в игре 33-го тура чемпионата Италии с «Интером», которая пройдёт 22 апреля. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, руководство «россонери» не удовлетворено работой, которую проделывает итальянский специалист.
Ранее в СМИ появлялась информация, что «Милан» уже провёл несколько переговоров с бывшим тренером мадридского «Реала» Хуленом Лопетеги.
Напомним, после 31 тура Серии А подопечные Пиоли набрали 68 очков и занимают второе место. В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Милан» уступил «Роме» со счётом 0:1.
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