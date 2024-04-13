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Андрей Синицын: весной к «Краснодару» много вопросов

Андрей Синицын: весной к «Краснодару» много вопросов
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался об игре команды в весенней части сезона.

«После первых весенних игр «Краснодара» у меня осталось много вопросов, даже после победы в Нижнем. Правильно Матвей Сафонов говорил, что после 2:0 сопернику нельзя давать никаких шансов, с кем бы команда ни играла», – приводит слова Синицына Metaratings.

Напомним, сегодня, 13 апреля, состоится центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 17:00 мск. После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 44 очка и расположился на первой строчке.

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