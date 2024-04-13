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Абаскаль: как и любому коллеге, желаю Морено всего наилучшего, но не в сегодняшнем матче

Абаскаль: как и любому коллеге, желаю Морено всего наилучшего, но не в сегодняшнем матче
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль дал интервью в преддверии матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». 15 декабря 2023 года южан возглавил испанец Роберт Морено.

«Мы не были знакомы до этого, познакомились на поле, пообщались перед игрой. Как и любому коллеге, желаю ему всего наилучшего. Но только не в сегодняшнем матче. Общались обо всём понемногу: о городе, чемпионате, стране. Его всё устраивает.

Это молодой специалист с понятной целью. Для команды это сохранение места в РПЛ. В последних матчах «Сочи» показал, что это крепкая команда. Она бьётся, не сдаётся, у них есть огонь в глазах. Постараемся сделать всё, чтобы добиться нужного для нас результата», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва
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