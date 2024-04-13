Тренер «Сочи» Морено: мы хорошо работаем, но нужны победы

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился мыслями о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Мы хорошо работаем, но, к сожалению, пока у нас нет побед. Мы работаем, чтобы побеждать. Есть хорошая динамика, но нужно нечто большее. Нужны победы. Один и тот же состав во втором туре подряд — это совпадение. Мы, как и всегда, готовимся к сопернику, анализируем игру. Поприветствовали друг друга с Абаскалем на поле, пожелали друг другу удачи», — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 13 апреля, в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» встретится с московским «Спартаком». Команды сыграют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Матч начнётся в 14:00 мск.