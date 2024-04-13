Павлюченко: у меня бутс не было, играл на асфальте, но дошёл до сборной России и АПЛ

Тренер нападающих «Родины-2» Роман Павлюченко считает, что сейчас есть все условия для футболистов, чтобы выходить на самый высокий уровень.

«Я в команде второго дивизиона, а РПЛ — лучшая лига нашей страны. Попасть туда из Второй лиги — большое достижение. Они ребята молодые, шансы у них есть. Можно играть во втором дивизионе, когда тебе 20–21 год. Но 10–15 лет провести на этом уровне я бы не смог. Надо потихоньку идти отсюда вперёд, попадать в РПЛ.

Футболисты, которые там играют, — пример для нашей молодёжи. В «Родине» для ребят созданы все условия: поля, раздевалка, экипировка, финансы. Только играй, и всё. Когда я начинал играть, у меня даже бутс не было. Поля с травой не было, но всё равно тренировались!

Я потом до сборной дошёл, в Англии поиграл. Сегодня есть все условия для футболистов. Мысли должны быть только о том, чтобы тренироваться и расти. Не надо думать, что то не дали, зарплату задержали. В «Родине» таких проблем нет — играй и всё», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.