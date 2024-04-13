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Игорь Колыванов сравнил составы «Краснодара» и «Зенита» в преддверии их матча в РПЛ

Игорь Колыванов сравнил составы «Краснодара» и «Зенита» в преддверии их матча в РПЛ
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о грядущем матче 24-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 13 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это витрина нашего футбола. Не скажу, что это самая ключевая игра в борьбе за чемпионство. Впереди ещё семь туров. Но матч будет прекрасным.

Как бы он ни завершился, борьба продолжится. ЦСКА и «Динамо» подбираются ко второму месту, шансы есть у многих.

Сильнее ли состав «Зенита», чем у «Краснодара»? Да, конечно», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 17:00 мск.

После 22 матчей Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 44 очка и занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр чемпионата России «Краснодар» заработал 43 очка и расположился на второй строчке.

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