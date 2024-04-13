Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: Сон войдёт в историю как один из величайших игроков АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился мнением о многолетнем крайнем нападающем «шпор» Сон Хын Мине.

«Сон — игрок мирового класса. Я уверен, что, когда он закончит карьеру, он войдёт в историю как один из величайших игроков Премьер-лиги.

Он суперзвезда, и от него многое зависит. Также он готов поехать на другой конец света ради выступлений за сборную Кореи. Это вызывает уважение», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Сон выступает в составе лондонского клуба с 2015 года. За этот период он принял участие в 401 матче во всех турнирах, где отметился 160 голами и 83 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.