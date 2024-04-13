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«Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ
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Сегодня, 13 апреля, состоится центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Команды назвали стартовые составы.

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Батчи, Кади, Кастаньо, Кордоба, Олусегун.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Эракович, Нино, Алип, Сантос, Барриос, Клаудиньо, Мостовой, Педро, Кассьерра.

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 44 очка и расположился на первой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 15-м туре. В том противостоянии «Зенит» и «Краснодар» поделили очки, сыграв вничью – 1:1.

Календарь РПЛ
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