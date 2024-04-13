13 апреля завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Таким образом, «Сочи» одержал первую победу под руководством Роберта Морено.

Отметим, что испанский специалист возглавил южан в декабре 2023 года. Во всех турнирах до этого сочинцы провели пять матчей под руководством Морено. В четырёх из них команда добилась ничейного результата.

Благодаря сегодняшней победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.