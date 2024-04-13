«Сочи» ни разу не проиграл «Спартаку» в пяти домашних матчах РПЛ

Матч 24-го тура чемпионата России, в котором «Сочи» обыграл московский «Спартак» со счётом 1:0, стал пятой домашней игрой сочинского клуба в РПЛ, в которой он не уступил красно-белым. Об этом информирует Opta.

В пяти домашних встречах в матчах Российской Премьер-Лиги «Сочи» четыре раза обыгрывал «Спартак» и один раз сыграл с ним вничью. Нет ни одной другой команды, с которой бы «Спартак» не проводил также много матчей на выезде без единой победы.

Напомним, единственный мяч был забит на 76-й минуте, когда защитник «Сочи» Яхья Аттийят-аллах вывел свою команду вперёд.

Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е, место турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.