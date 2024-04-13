«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30

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Сегодня, 13 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги между командами «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити — Дин Корт» (Борнмут, Англия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 16-м туре нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Борнмуту» со счётом 0:3. Счёт открыл нападающий «Борнмута» Доминик Соланке. А во втором тайме голы Филипа Биллинга и Маркоса Сенеси

принесли победу «Борнмуту».

В данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 49 очков в 31 проведённом матче. «Борнмут» располагается на 12-м месте с 41 очком после аналогичного количества встреч.