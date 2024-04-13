Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги между командами «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити — Дин Корт» (Борнмут, Англия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 16-м туре нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Борнмуту» со счётом 0:3. Счёт открыл нападающий «Борнмута» Доминик Соланке. А во втором тайме голы Филипа Биллинга и Маркоса Сенеси
принесли победу «Борнмуту».

В данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 49 очков в 31 проведённом матче. «Борнмут» располагается на 12-м месте с 41 очком после аналогичного количества встреч.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» в матче АПЛ, забив четыре безответных мяча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android