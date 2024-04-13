Тренер «Сочи» Морено оценил победу команды над «Спартаком»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал победу над московским «Спартаком» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

«Матч был равный, у обеих команд были возможности забить. Игра тяжёлая, это первые три очка для нас, но мы пока ничего не сделали, ситуация тяжёлая. Будем продолжать работу и набирать очки.

Когда я отзывался комплиментарно о сопернике, не говорил, что мы плохая команда. Я доволен, как мы работаем. Мы не полностью доминировали, но в тех эпизодах, в которых ребята проявили себя, они действовали отлично», — приводит слова Морено «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.