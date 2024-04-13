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«Ахмат» — «Балтика»: калининградцы забили три мяча к 11-й минуте встречи

«Ахмат» — «Балтика»: калининградцы забили три мяча к 11-й минуте встречи
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В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика». Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв. Матч начался в 16:30 по московскому времени. На момент выхода новости гости ведут — 3:0.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
1-й тайм
0 : 4
Балтика
Калининград
0:1 Энрикес – 4'     0:2 Фернандес – 8'     0:3 Ковалёв – 11'     0:4 Лисакович – 34'    

На четвёртой минуте Анхело Энрикес вывел калининградцев вперёд. На восьмой минуте Алекс Фернандес увеличил преимущество гостей.

Спустя три минуты Юрий Ковалёв довёл дело до разгрома.

После 22 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги калининградская «Балтика» заработала 17 очков и расположилась на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 9-м туре. В том противостоянии «Балтика» одержала победу со счётом 1:0.

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