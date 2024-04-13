«Ахмат» — «Балтика»: калининградцы забили три мяча к 11-й минуте встречи

В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика». Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв. Матч начался в 16:30 по московскому времени. На момент выхода новости гости ведут — 3:0.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте Анхело Энрикес вывел калининградцев вперёд. На восьмой минуте Алекс Фернандес увеличил преимущество гостей.

Спустя три минуты Юрий Ковалёв довёл дело до разгрома.

После 22 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги калининградская «Балтика» заработала 17 очков и расположилась на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 9-м туре. В том противостоянии «Балтика» одержала победу со счётом 1:0.