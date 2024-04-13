«Акрон» после ничьей с «Черноморцем» возглавил таблицу Первой лиги

Сегодня, 13 апреля, закончился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Сараев из Санкт-Петербурга. Матч завершился нулевой ничьей.
«Акрон» после этой ничьей вышел в лидеры турнира с 46 очками. Футболисты «Черноморца» набрали 31 очко в 26 матчах Первой лиги и занимают 10-е место.
В параллельном матче 27-го тура Первой лиги астраханский «Волгарь» на своём поле уступил «Тюмени» — 1:2.
Хозяева открыли счёт на 31-й минуте после точного удара нападающего Дмитрия Лесникова. Спустя три минуты Виталий Шитов восстановил равновесие. На 79-й минуте Исламжан Насыров с 11-метровой отметки забил победный гол тюменской команды.
После этой победы «Тюмень» поднялась на шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 40 очков. «Волгарь» — на последнем, 18-м месте с 22 очками.
- 13 апреля 2024
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