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Черноморец — Акрон 0:0, Волгарь — Тюмень 1:2: результаты матчей 27-го тура Первой лиги 13 апреля 2024 года

«Акрон» после ничьей с «Черноморцем» возглавил таблицу Первой лиги
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Сегодня, 13 апреля, закончился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Сараев из Санкт-Петербурга. Матч завершился нулевой ничьей.

Россия - Мелбет Первая лига . 27-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

«Акрон» после этой ничьей вышел в лидеры турнира с 46 очками. Футболисты «Черноморца» набрали 31 очко в 26 матчах Первой лиги и занимают 10-е место.

В параллельном матче 27-го тура Первой лиги астраханский «Волгарь» на своём поле уступил «Тюмени» — 1:2.

Россия - Мелбет Первая лига . 27-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 2
Тюмень
Тюмень
1:0 Лесников – 31'     1:1 Шитов – 34'     1:2 Насыров – 79'    

Хозяева открыли счёт на 31-й минуте после точного удара нападающего Дмитрия Лесникова. Спустя три минуты Виталий Шитов восстановил равновесие. На 79-й минуте Исламжан Насыров с 11-метровой отметки забил победный гол тюменской команды.

После этой победы «Тюмень» поднялась на шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 40 очков. «Волгарь» — на последнем, 18-м месте с 22 очками.

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