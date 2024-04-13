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Игроки «Спартака» не стали общаться с журналистами после поражения от «Сочи»

Игроки «Спартака» не стали общаться с журналистами после поражения от «Сочи»
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Футболисты «Спартака» не стали общаться с журналистами после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    

Отмечается, что ни один из игроков красно-белых не ответил на вопросы журналистов, тем самым нарушив регламент лиги.

Единственный мяч в матче на счету марокканского защитника «Сочи» Яхьи Аттийят-аллаха. Он отличился на 76-й минуте.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков после 23 матчей. «Сочи» находится на предпоследней, 15-й строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 44 очка.

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