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«Краснодар» — «Зенит»: «быки» ведут в счёте после первого тайма

«Краснодар» — «Зенит»: «быки» ведут в счёте после первого тайма
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В эти минуты проходит центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Зенит». Команды играют на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 17:00. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. После первого тайма счёт 1:0 в пользу хозяев поля.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 64'    

На 16-й минуте уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа вывел свою команду вперёд.

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 44 очка и расположился на первой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 15-м туре. В том противостоянии «Зенит» и «Краснодар» поделили очки, сыграв вничью – 1:1.

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