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«Боруссия» Д обыграла «Боруссию» М благодаря дублю Забитцера в матче Бундеслиги

Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мёнхенгладбахская и дортмундская «Боруссии». Игра проходила на стадионе «Боруссия-Парк» (Мёнхенгладбах, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Флориан Бадштюбнер. Гости одержали победу в матче со счётом 2:1.

На 22-й минуте счёт в матче открыл защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер. Ему ассистировал защитник Нико Шлоттербек. На 28-й минуте Марсель Забитцер забил второй гол своей команды, реализовав пенальти. На 36-й минуте защитник хозяев Максимилиан Вебер сократил отставание в счёте. Ему ассистировал нападающий Франк Онора. На 55-й минуте с поля был удалён игрок «Боруссии» Д Карим Адейеми.

«Боруссия» Д занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 56 очков за 29 матчей. «Боруссия» М находится на 11-м месте, заработав 31 очко.

В параллельном матче 29-го тура Бундеслиги играли «Бохум» и «Хайденхайм». Команды не выявили победителя, матч закончился со счётом 1:1.