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«Боруссия» Д обыграла «Боруссию» М благодаря дублю Забитцера в матче Бундеслиги

«Боруссия» Д обыграла «Боруссию» М благодаря дублю Забитцера в матче Бундеслиги
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Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мёнхенгладбахская и дортмундская «Боруссии». Игра проходила на стадионе «Боруссия-Парк» (Мёнхенгладбах, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Флориан Бадштюбнер. Гости одержали победу в матче со счётом 2:1.

Германия - Бундеслига . 29-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Забитцер – 22'     0:2 Забитцер – 28'     1:2 Вёбер – 36'    
Удаления: нет / Адейеми – 55'

На 22-й минуте счёт в матче открыл защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер. Ему ассистировал защитник Нико Шлоттербек. На 28-й минуте Марсель Забитцер забил второй гол своей команды, реализовав пенальти. На 36-й минуте защитник хозяев Максимилиан Вебер сократил отставание в счёте. Ему ассистировал нападающий Франк Онора. На 55-й минуте с поля был удалён игрок «Боруссии» Д Карим Адейеми.

«Боруссия» Д занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 56 очков за 29 матчей. «Боруссия» М находится на 11-м месте, заработав 31 очко.

В параллельном матче 29-го тура Бундеслиги играли «Бохум» и «Хайденхайм». Команды не выявили победителя, матч закончился со счётом 1:1.

Германия - Бундеслига . 29-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
1 : 1
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
0:1 Шлоттербек – 81'     1:1 Шлоттербек – 90'    
Турнирная таблица Бундеслиги
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