«Краснодар» — «Зенит»: гости сравняли счёт в матче

В эти минуты проходит центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Зенит». Команды играют на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 17:00. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 48-й минуте игры колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра сравнял счёт в матче.
После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 44 очка и расположился на первой строчке.
В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 15-м туре. В том противостоянии «Зенит» и «Краснодар» поделили очки, сыграв вничью – 1:1.
- 13 апреля 2024
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