«Ахмат» потерпел от «Балтики» самое крупное поражение в истории клуба
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Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Ахмат» проиграл со счётом 1:7. Это поражение стало самым крупным в истории грозненского клуба. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.
МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 7
Балтика
Калининград
0:1 Энрикес – 4' 0:2 Фернандес – 8' 0:3 Ковалёв – 11' 0:4 Лисакович – 34' 0:5 Фернандес – 41' 1:5 Ковачев – 76' 1:6 Фернандес – 84' 1:7 Кузьмин – 89'
В составе «Балтики» хет-трик оформил чилийский нападающий Анхело Энрикес, ещё по одному мячу забили Юрий Ковалёв, Виталий Лисакович и Максим Кузьмин. Единственный гол «Ахмата» на счету полузащитника Светослава Ковачева.
«Ахмат» (20) занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» (20) располагается на 13-й строчке.
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