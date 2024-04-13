«Ахмат» потерпел от «Балтики» самое крупное поражение в истории клуба

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Ахмат» проиграл со счётом 1:7. Это поражение стало самым крупным в истории грозненского клуба. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

В составе «Балтики» хет-трик оформил чилийский нападающий Анхело Энрикес, ещё по одному мячу забили Юрий Ковалёв, Виталий Лисакович и Максим Кузьмин. Единственный гол «Ахмата» на счету полузащитника Светослава Ковачева.

«Ахмат» (20) занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» (20) располагается на 13-й строчке.