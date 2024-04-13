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На матче «Краснодар» — «Зенит» присутствуют 35 245 человек

На матче «Краснодар» — «Зенит» присутствуют 35 245 человек
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В эти минуты проходит центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Зенит». Команды играют на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 17:00. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости идёт 88-я минута, счёт 2:1 в пользу «Зенита».

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 64'    
Удаления: Тормена – 90+4' / нет

На матче присутствуют 35 249 человек.

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 44 очка и расположился на первой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 15-м туре. В том противостоянии «Зенит» и «Краснодар» поделили очки, сыграв вничью – 1:1.

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