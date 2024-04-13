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«Балтика» одержала самую крупную победу в чемпионатах России в матче с «Ахматом»

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Балтика» одержала победу со счётом 7:1.

Эта победа стала самой крупной для калининградского клуба за всю историю выступления «Балтики» в чемпионатах России.

Напомним, «Балтика» в прошлом сезоне выступала в Первой лиге. До этого сезона «Балтика» последний раз играла в чемпионате России в 1998 году.

После 23 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице, уступив 13-ю строчку «Балтике», заработавшей аналогичное количество очков.