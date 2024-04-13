Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» одержала самую крупную победу в чемпионатах России в матче с «Ахматом»

«Балтика» одержала самую крупную победу в чемпионатах России в матче с «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Балтика» одержала победу со счётом 7:1.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 7
Балтика
Калининград
0:1 Энрикес – 4'     0:2 Фернандес – 8'     0:3 Ковалёв – 11'     0:4 Лисакович – 34'     0:5 Фернандес – 41'     1:5 Ковачев – 76'     1:6 Фернандес – 84'     1:7 Кузьмин – 89'    

Эта победа стала самой крупной для калининградского клуба за всю историю выступления «Балтики» в чемпионатах России.

Напомним, «Балтика» в прошлом сезоне выступала в Первой лиге. До этого сезона «Балтика» последний раз играла в чемпионате России в 1998 году.

После 23 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице, уступив 13-ю строчку «Балтике», заработавшей аналогичное количество очков.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Ахмат» потерпел от «Балтики» самое крупное поражение в истории клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android