«Зенит» прервал 17-матчевую домашнюю рекордную серию «Краснодара»

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Санкт-петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, тем самым прервав домашнюю рекордную серию «быков», сообщает телеграм-канал Opta Sports. Чёрно-зелёные не проигрывали в домашних матчах в рамках чемпионата России на протяжении 17 игр.

Напомним, сегодня, 13 апреля, состоялся центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Зенит». Команды играли на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 17:00. Сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1.

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.