Олусегун прокомментировал поражение «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал игру команды в матче 24-го Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», в котором «быки» уступили со счётом 1:2.

«Игра была хорошая. Мы пытались сыграть на максимум. Я не могу сказать, что игра получилась плохой. Не испытывали особого давления. Неважно, против кого мы играем. Игра — это игра.

Был первый раз, когда я играл на этой позиции в «Краснодаре». Я не могу сказать, что получилось плохо. Когда выходишь на поле, нужно играть на максимум на любой позиции», — передаёт слова Олусегуна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.