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Олусегун прокомментировал поражение «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Олусегун прокомментировал поражение «Краснодара» в матче с «Зенитом»
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал игру команды в матче 24-го Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», в котором «быки» уступили со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

«Игра была хорошая. Мы пытались сыграть на максимум. Я не могу сказать, что игра получилась плохой. Не испытывали особого давления. Неважно, против кого мы играем. Игра — это игра.

Был первый раз, когда я играл на этой позиции в «Краснодаре». Я не могу сказать, что получилось плохо. Когда выходишь на поле, нужно играть на максимум на любой позиции», — передаёт слова Олусегуна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

Турнирная таблица РПЛ
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