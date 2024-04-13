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Штутгарт — Айнтрахт, 3:0: результат матча 29-го тура чемпионата Германии 13 апреля 2024 года

«Штутгарт» разгромил «Айнтрахт» и догнал «Баварию» по очкам в таблице Бундеслиги
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Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и франкфуртский «Айнтрахт». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. В качестве главного арбитра встречи выступил Дениз Айтекин. Хозяева одержали крупную победу в матче со счётом 3:0.

Германия - Бундеслига . 29-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
3 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Гирасси – 11'     2:0 Ундав – 17'     3:0 Левелинг – 37'    

Счёт на 11-й минуте открыл форвард Серу Гирасси, мощно пробив под перекладину. Спустя шесть минут напарник Гирасси по атаке Дениз Ундав, воспользовавшись ошибкой защитника гостей покатил мяч в пустые ворота. Джейми Левелинг на 37-й минуте довёл счёт до разгромного.

«Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 63 очка за 29 матчей. «Айнтрахт» находится на шестом месте, заработав 42 очка.

Турнирная таблица
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