«Штутгарт» разгромил «Айнтрахт» и догнал «Баварию» по очкам в таблице Бундеслиги

Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и франкфуртский «Айнтрахт». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. В качестве главного арбитра встречи выступил Дениз Айтекин. Хозяева одержали крупную победу в матче со счётом 3:0.

Счёт на 11-й минуте открыл форвард Серу Гирасси, мощно пробив под перекладину. Спустя шесть минут напарник Гирасси по атаке Дениз Ундав, воспользовавшись ошибкой защитника гостей покатил мяч в пустые ворота. Джейми Левелинг на 37-й минуте довёл счёт до разгромного.

«Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 63 очка за 29 матчей. «Айнтрахт» находится на шестом месте, заработав 42 очка.