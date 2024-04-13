Гендир «Балтики» Измайлов — о победе над «Ахматом»: cчётом удивлены, но не результатом

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал разгромную победу калининградской команды над грозненским «Ахматом» (7:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Эта победа стала самой крупной для калининградского клуба за всю историю выступления «Балтики» в чемпионатах России.

«Счётом, конечно, удивлены, но не результатом, настраивались только на победу. В каждом матче команда показывает хорошую игру, виден потенциал, а сегодня удалось добиться и заслуженной победы! Спасибо всем, кто поддерживает «Балтику» и верит в нас!» – приводит слова Измайлова Metaratings.ru.

После 23 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице, уступив 13-ю строчку «Балтике», заработавшей аналогичное количество очков.