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Гендир «Балтики» Измайлов — о победе над «Ахматом»: cчётом удивлены, но не результатом

Гендир «Балтики» Измайлов — о победе над «Ахматом»: cчётом удивлены, но не результатом
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал разгромную победу калининградской команды над грозненским «Ахматом» (7:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Эта победа стала самой крупной для калининградского клуба за всю историю выступления «Балтики» в чемпионатах России.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 7
Балтика
Калининград
0:1 Энрикес – 4'     0:2 Фернандес – 7'     0:3 Ковалёв – 10'     0:4 Лисакович – 34'     0:5 Фернандес – 41'     1:5 Ковачев – 75'     1:6 Фернандес – 84'     1:7 Кузьмин – 89'    

«Счётом, конечно, удивлены, но не результатом, настраивались только на победу. В каждом матче команда показывает хорошую игру, виден потенциал, а сегодня удалось добиться и заслуженной победы! Спасибо всем, кто поддерживает «Балтику» и верит в нас!» – приводит слова Измайлова Metaratings.ru.

После 23 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице, уступив 13-ю строчку «Балтике», заработавшей аналогичное количество очков.

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