Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов: всё, что «Краснодар» может сделать — выходить и побеждать. Наша цель не меняется

Сафонов: всё, что «Краснодар» может сделать — выходить и побеждать. Наша цель не меняется
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Напомним, сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

— Чувствовалось ли сегодня давление?

— У нас не было давления. Лучше спросить у соперников, потому что «Зенит» в первом тайме играл под давлением, как мне показалось.

— Какие у «Краснодара» цели?

— Наша цель не меняется — выходить и побеждать в каждом матче. Это всё, что мы сейчас можем сделать, чтобы забраться как можно выше, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

Материалы по теме
Опрос
«Зенит» — чемпион РПЛ-2023/2024?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android