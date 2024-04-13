Сафонов: всё, что «Краснодар» может сделать — выходить и побеждать. Наша цель не меняется

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Напомним, сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1.

— Чувствовалось ли сегодня давление?

— У нас не было давления. Лучше спросить у соперников, потому что «Зенит» в первом тайме играл под давлением, как мне показалось.

— Какие у «Краснодара» цели?

— Наша цель не меняется — выходить и побеждать в каждом матче. Это всё, что мы сейчас можем сделать, чтобы забраться как можно выше, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.