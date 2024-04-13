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Вратарь «Краснодара» Сафонов: первый тайм с «Зенитом» был близок к идеальному

Вратарь «Краснодара» Сафонов: первый тайм с «Зенитом» был близок к идеальному
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оценил первый тайм матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом», в котором «быки» проиграли со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

«Не могу сказать, что что-то сильно поменялось в игре. Но футболисты соперника не позволили сделать разницу. У нас всё получалось в первом тайме: что планировали, что не планировали. Поэтому первый тайм прошёл полностью под нашу диктовку и был близок к идеальному», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 16-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара» Лукас Оласа. В составе «Зенита» во втором тайме отличились нападающие Матео Кассьерра и Артур.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.

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