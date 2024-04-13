Вратарь «Краснодара» Сафонов: первый тайм с «Зенитом» был близок к идеальному

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оценил первый тайм матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом», в котором «быки» проиграли со счётом 1:2.

«Не могу сказать, что что-то сильно поменялось в игре. Но футболисты соперника не позволили сделать разницу. У нас всё получалось в первом тайме: что планировали, что не планировали. Поэтому первый тайм прошёл полностью под нашу диктовку и был близок к идеальному», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 16-й минуте счёт открыл защитник «Краснодара» Лукас Оласа. В составе «Зенита» во втором тайме отличились нападающие Матео Кассьерра и Артур.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка.