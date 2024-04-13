«Локомотив» — ЦСКА: команды обменялись голами в начале второго тайма

В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступает Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 2:1.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 53-й минуте матча гол забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, отличившись после углового. На 56-й минуте матча отличился игрок «Локомотива» Максим Глушенков.
После 22 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 36 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 36 очков, но расположился на четвёртой строчке.
В нынешнем сезоне команды встречались в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре красно-синие разгромили железнодорожников со счётом 4:1. В составе ЦСКА голами отметились Фёдор Чалов, Милан Гаич и Максим Мухин, оформивший дубль. Единственный гол «Локомотива» забил Егор Погостнов.
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