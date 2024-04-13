Игрок «Локомотива» Фассон забил первый гол в карьере в матче с ЦСКА
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Бразильский защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон отметился забитым мячом в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА. Этот гол стал первым в профессиональной карьере футболиста. На момент написания новости идёт 78-я минута, счёт 3:1 в пользу железнодорожников.
МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44' 1:1 Мусаев – 53' 2:1 Глушенков – 56' 3:1 Фассон – 66' 3:2 Заболотный – 80' 3:3 Агапов – 87'
22-летний Лукас Фассон выступает за «Локомотив» с июня 2022 года, куда перешёл из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Контрактное соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне, до начала сегодняшней игры с ЦСКА, Фассон принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.
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