Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА забил 43 гола в РПЛ и делит первое место по этому показателю с «Зенитом»

ЦСКА забил 43 гола в РПЛ и делит первое место по этому показателю с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Московский ЦСКА забил в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 43 гола и делит первое место по данному показателю с санкт-петербургским «Зенитом».

Телеграм-канал Opta Sports сообщает, что в последний раз армейцы забивали больше после стартовых 23 туров в сезоне-2014/2015. Тогда красно-синие смогли забить в ворота соперников 50 мячей.

Напомним, сегодня, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречали московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч закончился со счётом 3:3.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Морозов – 55'     3:1 Фассон – 64'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке.

Материалы по теме
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью со счётом 3:3 в матче РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android