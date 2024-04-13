ЦСКА забил 43 гола в РПЛ и делит первое место по этому показателю с «Зенитом»

Московский ЦСКА забил в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 43 гола и делит первое место по данному показателю с санкт-петербургским «Зенитом».

Телеграм-канал Opta Sports сообщает, что в последний раз армейцы забивали больше после стартовых 23 туров в сезоне-2014/2015. Тогда красно-синие смогли забить в ворота соперников 50 мячей.

Напомним, сегодня, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречали московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч закончился со счётом 3:3.

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке.