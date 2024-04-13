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Матч «Локомотива» с ЦСКА стал самым посещаемым на «РЖД Арене» в этом сезоне РПЛ

Матч «Локомотива» с ЦСКА стал самым посещаемым на «РЖД Арене» в этом сезоне РПЛ
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Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч закончился со счётом 3:3. На матче присутствовало 15 070 зрителей.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Морозов – 55'     3:1 Фассон – 64'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    

Таким образом, этот матч стал самым посещаемым на домашнем стадионе «Локомотива» в нынешнем сезоне чемпионата России.

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 47 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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