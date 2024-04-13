Матч «Локомотива» с ЦСКА стал самым посещаемым на «РЖД Арене» в этом сезоне РПЛ

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч закончился со счётом 3:3. На матче присутствовало 15 070 зрителей.

Таким образом, этот матч стал самым посещаемым на домашнем стадионе «Локомотива» в нынешнем сезоне чемпионата России.

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 47 очков.