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Анчелотти рассказал, как «Реал» планирует обыграть «Манчестер Сити» в ответном матче ЛЧ

Анчелотти рассказал, как «Реал» планирует обыграть «Манчестер Сити» в ответном матче ЛЧ
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Сити» очень силён физически. Мы собираемся выиграть матч настроем», — приводит слова Анчелотти AS.

В своём последнем матче «Реал» обыграл «Мальорку» со счётом 1:0.

Напомним, первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершился со счётом 3:3. Ответная встреча запланирована на 17 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад».

«Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В решающем матче турнира прошлого года команда обыграла миланский «Интер» со счётом 1:0.

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