Анчелотти рассказал, как «Реал» планирует обыграть «Манчестер Сити» в ответном матче ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» очень силён физически. Мы собираемся выиграть матч настроем», — приводит слова Анчелотти AS.
В своём последнем матче «Реал» обыграл «Мальорку» со счётом 1:0.
Напомним, первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершился со счётом 3:3. Ответная встреча запланирована на 17 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад».
«Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В решающем матче турнира прошлого года команда обыграла миланский «Интер» со счётом 1:0.
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