Захарян назвал двух игроков, которых подписал бы в «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян высказался о том, каких игроков, хотел бы видеть в своей команде в чемпионате Испании.

«Кого бы я подписал, если б был президентом «Реала Сосьедад»? Криштиану Роналду – он мой кумир. Но ещё я бы подписал Тюкавина», – приводит слова Захаряна Mundo Deportivo.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 35 игр во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и две результативные передачи. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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