Бывший главный тренер «Спартака»: увольнение Ивича из «Краснодара» — личные взаимодействия

Экс главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов, работающий сейчас с индийским «Мохаммеданом», прокомментировал замену сербского специалиста Владимира Ивича на Мурада Мусаева на тренерском мостике «Краснодара».

«Увольнение Ивича не пропустил. Я только могу сделать выводы, что Ивич, наверное, с кем-то серьезно поговорил. Это нефутбольные дела. Кого-то не воспринял, кому-то не так ответил. Так люди на Западе работают. Они не допускают, чтобы в их дела лезли. А в «Краснодаре», как я понимаю, немного другая ситуация – там тренеры, с которыми можно перед игрой пять часов разговаривать, после игры пять часов разговаривать, советы какие-то давать. Я так понял, это личные взаимодействия», — приводит слова Чернышова «Спорт день за днём».

13 марта 2024 года официальный телеграм-канал «Краснодара» объявил об увольнении 46-летнего сербского главного тренера клуба Владимира Ивича, на следующий день стало известно о назначении на этот пост 40-летнего Мурада Мусаева, который уже возглавлял «быков» с апреля 2018 года по апрель 2021 года. Под руководством Мусаева чёрно-зелёные в РПЛ сыграли на выезде вничью с «Локомотивом»(1:1), победили в гостях «Пари НН» (4:3) и уступили дома «Зениту» (1:2).

«Краснодар» набрал 43 очка в 23 матчах и занимает второе место в чемпионате России с отставанием от лидирующих сине-бело-голубых в четыре очка.

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